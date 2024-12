Berlin - Der 1. FC Union Berlin will im letzten Heimspiel des Jahres endlich wieder einen Sieg in der Bundesliga schaffen. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenletzten VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei.

Die Berliner konnten keines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen (zwei Unentschieden, fünf Niederlagen). Trotzdem geht der FCU als Favorit in die Partie. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet haben nach 13 Spieltagen ganze zwei Punkte auf dem Konto und konnten saisonübergreifend seit 15 Spielen nicht mehr gewinnen. Der letzte Sieg gelang im Mai ausgerechnet in Köpenick (4:3).

Svensson kann wieder auf Abwehrchef Kevin Vogt nach überstandener Zahn-OP setzen.