Trimmel unterschreibt live vor 4.000 Fans – und plötzlich wird der Vertrag gesucht. Warum der Kapitän bei der Party kurz ins Schwitzen kam.

Berlin - Kurz nach seiner Vertragsverlängerung vor 4.000 Vereinsmitgliedern gab es für Union-Kapitän Christopher Trimmel einen kleinen Schreckmoment. „Es war kurz mal Stress, weil eine Mitarbeiterin hat mich, als ich runtergegangen bin, gefragt, wo mein Vertrag ist“, erzählte der Österreicher in einer Medienrunde.

Am Dienstagabend hatte Trimmel bei der Feier zum 60. Club-Geburtstag im Partyzelt am Stadion An der Alten Försterei auf der Bühne seine Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier gesetzt. Danach legte er die wichtigen Papiere unter seinen Stuhl. „Da war kurz Stress, dass der weggeht und verschwindet“, sagte der 38-Jährige mit einem Lachen. Er habe den Vertrag dann zusammengefaltet und in die Hose gesteckt. Der Kapitän erklärte, dass es nur um die letzten Seiten ging - nicht das ganze Vertragswerk mit allen Zahlen.

Ist 2027 Schluss? Trimmel noch nicht sicher

Trimmel geht in der kommenden Spielzeit in sein zwölftes Jahr bei den Eisernen. Längst ist der rechte Außenverteidiger eine Legende beim Berliner Fußball-Bundesligisten. Bei der 60-Jahrfeier wurde Trimmel auch in die Legenden-Elf des Clubs berufen. „Es war emotional, ist dem Verein sehr gelungen der Tag und für mich persönlich natürlich ein absolutes Highlight“, sagte der Österreicher.

Dass er im Sommer 2027 seine Karriere beendet, ist noch keinesfalls ausgemachte Sache. „Es wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich höre in eineinhalb Jahren auf, sondern ich glaube, das muss ich dann auch fühlen“, sagte Trimmel. „Ich möchte das auch persönlich für mich entscheiden, wann ich mein Karriereende dann auch rausgebe.“