Die Fußballerinnen von Union Berlin haben in Freiburg einen Auswärtssieg aus der Hand gegeben. Spät wird der Chancenwucher der Berlinerinnen bestraft.

Freiburg - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg einen möglichen Auswärtssieg sehr spät verspielt. Beim 1:1 (1:0)-Unentschieden vor 1.426 Besuchern im Dreisamstadion waren die Berlinerinnen durch einen schönen Treffer von Anna Weiß in der 15. Minute mit 1:0 in Führung gegangen.

Anschließend vergaben die Aufsteigerinnen mehrere Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung. Freiburg konnte somit kurz vor Spielende durch Svenja Fölmli (85.) zum 1:1 ausgleichen. Im Hinspiel am 5. Oktober hatte Union eine 0:3-Niederlage hinnehmen müssen.

Union hat jetzt mehr Auswärts- als Heimpunkte gesammelt. In der Fremde sind es nunmehr zehn Zähler. Daheim holte der FCU erst neun Punkte. Das nächste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese am kommenden Freitag. Ab 18.30 Uhr ist der 1. FC Köln im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.