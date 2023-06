Berlin - Mittelfeldspieler Andras Schäfer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat eine erneute Operation laut Vereinsgaben gut überstanden. Der ungarische Nationalspieler hatte sich im vergangenen Jahr eine Fußverletzung zugezogen und nach einer ersten Operation bereits zwei kurze Comebacks gegeben. Doch ein erneuter Rückschlag Mitte Mai machte eine zweite Operation nötig, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Bereits am Vortag wurde Schäfer, der in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt zu 23 Einsätzen in der Liga, DFB-Pokal und Europa League sowie fünf Spielen in der Nationalmannschaft kam, in Budapest am Fuß operiert. Wann der Mittelfeldakteur wieder ins Training einsteigen kann, ist noch ungewiss. Union startet am 3. Juli die Vorbereitung auf die neue Saison mit der Premiere in der Champions League.