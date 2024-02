Mainz - Der 1. FC Union Berlin hat das Unentschieden im Abstiegsduell in Mainz als Punktgewinn gewertet. „Das Spiel hätte auch anders laufen können. Wenn du 0:1 in Mainz hinten liegst und zudem noch auf so einem Platz, dann nimmst du den Punkt mit“, sagte Angreifer Kevin Volland nach dem 1:1 im Nachholspiel am Mittwochabend. Der Platz war nach Regenfällen äußerst schwer bespielbar. „Es war eine grenzwertige Situation“, sagte der 31-Jährige.

Die Köpenicker hielten in der Tabelle ihren Vorsprung auf die Rheinhessen auf Abstiegsplatz 17 bei sechs Punkten. „Wenn wir verloren hätten, wäre es deutlich bitterer gewesen“, sagte Volland. Allerdings liegt der Tabellen-16. Köln nur noch drei Zähler hinter den Berlinern.

Zumindest in der ersten Halbzeit zeigten sich die Eisernen in der Offensive verbessert. „Leider hatten wir mit zwei Aluminiumtreffern etwas Pech in unserem Angriffsspiel, bekommen dann den Gegentreffer und zeigen sofort eine Reaktion, indem wir noch vor der Halbzeitpause ausgleichen“, sagte Co-Trainerin Marie-Louise Eta.

Volland, der in den beiden Situationen knapp scheiterte, sagte: „Der Ball wird schon wieder reingehen.“ Dazu hatten die Berliner auch Glück, dass Mainz in Halbzeit eins keinen Strafstoß zugesprochen bekam.

Am Samstag kommt der VfL Wolfsburg ins Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky). Dann kommt es für Union vermutlich auch zu einem Wiedersehen mit Stürmer Kevin Behrens, der erst in der vergangenen Woche nach Niedersachsen gewechselt war.