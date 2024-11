Berlin - Zum 65. Geburtstag bekommt das Sandmännchen beim rbb an den Adventswochenenden etwas mehr Sendezeit. Am kommenden Sonntag (24. November) und an den folgenden Wochenenden bis zum 4. Advent dauert die Sendung zwischen zehn und zwölf Minuten statt der üblichen sieben Minuten, wie der Sender mitteilte. Normalerweise startet die Kindersendung um 17.53 Uhr, an jenen Tagen einige Minuten eher.

Gezeigt werden unter anderem Filme aus den 70er- und 80er-Jahren, wie „Rettung am Honigbach“, „Wo wohnt der Sandmann?“ oder „Der gestohlene Weihnachtsbaum“. Auch die ältere Pittiplatsch-Folge „Als Pitti Lok Emma an der Leine führte“ ist zu sehen.

Am 22. November 1959 hatte der Sandmann um 18.55 Uhr im DDR-Fernsehen erstmals seinen Traumsand gestreut - damals noch in Schwarz-Weiß. Die tägliche Sendung „Abendgruß“ ist seitdem ein festes Ritual beim Zubettgehen für viele Kinder - und unterdessen die älteste Kindersendung in Deutschland. Die tägliche Sendung „Abendgruß“ mit dem Sandmännchen läuft auch bei KiKA und im MDR.

Zum Geburtstag wurde auch ein Sandmann-Kurzfilm produziert. Er ist 20 Minuten lang und heißt „Die Reise zur Traumsandmühle“. Schauspieler Florian David Fitz leiht darin dem Erzähler seine Stimme. An diesem Freitag - also dem Geburtstag - wird der Film erstmals im Fernsehen ausgestrahlt: in „Unser Sandmännchen“ im rbb Fernsehen (17.40 Uhr), bei KiKA (18.40 Uhr) und im MDR-Fernsehen (18.40 Uhr).

Am Samstag (23. November) zeigt der rbb (17.05 Uhr) dann den Film „65 Jahre Unser Sandmännchen – Eine Reise durch die Jahrzehnte“. Dies sei eine knapp einstündige Zeitreise von 1959 bis heute, in der zu sehen ist, wie sich das Sandmännchen und die Heldinnen und Helden seiner Geschichten in all den Jahren verändert haben, teilte der Sender mit.