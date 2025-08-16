Die Bürgermeisterin hatte vor ein paar Wochen Probleme mit Rechtsextremisten in der Stadt öffentlich gemacht. (Archivbild)

Spremberg - Das Bündnis Unteilbar Spremberg hat für den Mittag zu einer Demonstration gegen eine Versammlung der rechtsextremen Kleinstpartei „Dritter Weg“ aufgerufen. „Aktuell erleben wir, wie Neonazis und Faschisten ihre völkischen Fantasien in unsere Stadt tragen und vor allem junge Menschen vereinnahmen wollen“, sagte Bündnisleiterin Bianca Broda der Nachrichtenagentur dpa. „Wir stellen uns dem heute entschieden entgegen. In Spremberg war und ist kein Platz für Rechtsextreme.“

Mit einem Brandbrief zum Erstarken des Rechtsextremismus hatte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Christine Herntier, vor etwa vier Wochen bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Daher ist es laut Broda wichtig, den Worten auch Taten folgen zu lassen.

Bürgermeisterin Herntier will bei der Gegendemonstration dabei sein, wie sie der dpa am Vormittag sagte. Die Polizei ist in Spremberg im Einsatz. Sie bestätigte zwei Versammlungen an zwei verschiedenen Plätzen. Zahlen zu angemeldeten Demonstranten nannte die Polizei nicht. Die Einsatzkräfte wollen dafür sorgen, dass es zu keinen Störungen kommt, wie es hieß.