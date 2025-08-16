Bei der Fahrt auf der A100 in Berlin wird einem jungen Motorradfahrer eine Kurve zum Verhängnis. Der Unfall endet tragisch.

Berlin - Bei einem Unfall auf der Autobahn 100 in Berlin ist ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer am frühen Freitagnachmittag in Höhe des Autobahndreiecks am Funkturm in einer Kurve von seiner Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und anschließend gegen die Leitplanke. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.