Berlin - Die Zahl der zahlungsunfähigen Unternehmen in Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr um rund ein Viertel gestiegen. In der Bundeshauptstadt beantragten 2.092 Unternehmen ein Insolvenzverfahren, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren 27 Prozent mehr als im Vorjahr. In Brandenburg waren es 431 beantragte Insolvenzverfahren - ein Plus von 24,6 Prozent.

Die voraussichtlichen Forderungen in beiden Ländern zusammen lagen bei mehr als 18 Milliarden Euro - 17,7 Milliarden in Berlin und 384,7 Millionen Euro in Brandenburg. Bemerkenswert ist vor allem, dass diese Summe in Berlin den Angaben zufolge um mehr als 900 Prozent zulegte. Vor allem der Komplex der Signa-Insolvenz beschäftigte auch die Amtsgerichte der Hauptstadt.

Von den mehr als 2.500 beantragten Insolvenzen wurden gut 1.700 Verfahren eröffnet. In den übrigen Fällen „kam es zur Abweisung mangels Masse, da das Vermögen der Schuldner nicht ausreichte, um die Verfahrenskosten zu decken“.