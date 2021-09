Auto Untreue-Prozess gegen VW-Manager geht weiter

Ein Strafprozess am Braunschweiger Landgericht geht der Frage nach, ob bei Volkswagen jahrelang überzogene Vergütungen und Boni an hochrangige Betriebsräte flossen. Am Montag setzt die Kammer das Verfahren fort - diesmal soll ein besonders prominenter Zeuge befragt werden.