Elefanten und Pandas knabbern an Tannen, kämpfen damit oder nutzen sie als Spielzeug. Auf den Tisch kommen nur unbehandelte Bio-Bäume.

Wie in jedem Jahr werden im Januar die Bäume, die nicht das heimische Wohnzimmer geschmückt haben, im Berliner Zoo an die Tiere verfüttert.

Berlin - Elefanten, Pandas und viele weitere Arten im Berliner Zoo haben nicht verkaufte Weihnachtsbäume bekommen. Die grünen Zweige werden von den Tieren nicht nur vernascht, sondern auch als Rückenkrauler, Kampfpartner oder Spielzeug verwendet, wie der Zoo mitteilte. „Die Tiere freuen sich sehr über die willkommene Abwechslung.“

Die Bäume sind unbehandelt, biologisch angebaut und kommen direkt aus dem Wald. Insgesamt habe der Zoo von seinen Partnern 350 Weihnachtsbäume erhalten, die in den kommenden Wochen an weitere Zoobewohner verfüttert würden. Diese Aktion gibt es jedes Jahr nach den Festtagen.