Ein heftiges Gewitter trifft mehrere Orte im Harz. Hunderte Feuerwehrleute packen bis in den späten Abend zum Aufräumen an.

In vielen Straßen stand das Wasser kniehoch.

Osterwieck - Nach einem heftigen Gewitter im Harz hat die Feuerwehr die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Am Mittwoch waren mehrere Straßen von Schlammmassen überflutet worden, wie die Leitstelle mitteilte. Gegen 23 Uhr seien die Einsätze in der Region beendet gewesen.

Wegen des starken Regens seien zahlreiche Keller in den Ortschaften rund um Osterwieck und in der Gemeinde Huy vollgelaufen, teilte die Leitstelle am Mittwochabend mit. Verletzte infolge des Unwetters habe es nicht gegeben.

Im Landkreis Harz wurden drei Kreisstraßen wegen Überschwemmung vorübergehend gesperrt. Dies betrifft die K 1312 zwischen Huy-Neinstedt und Anderbeck, die K 1334 zwischen Dardesheim und Deersheim und die K 1340 zwischen Stötterlingen und Bühne, teilte die Verwaltung mit. Im Laufe des Tages soll der Schlamm von den Fahrbahnen beseitigt werden. „Bis zum Wochenende sollten die meisten Verschmutzungen behoben sein“, sagte Dennis Schlehuber, Leiter des Kreisstraßenbauhofes.

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus 22 Ortschaften waren laut der Leitstelle zum Aufräumen vor Ort. Unter anderem seien überflutete Keller leergepumpt sowie Straßen gesäubert und gesichert worden.

Der Regen habe mehr als zwei Stunden angehalten, hatte der Sprecher der Leitstelle gesagt. In vielen Straßen habe das Wasser kniehoch gestanden. Auch Bäche und kleinere Flüsse seien teilweise über die Ufer getreten.