Im sächsischen Vogtlandkreis hat es zahlreiche Einsätze wegen Unwetterschäden gegeben. „Das tobt ordentlich“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau am Abend. Er berichtete von diversen umgestürzten Bäumen, in Auerbach habe ein Baum ein Auto getroffen. Dort sei auch ein Baugerüst an einem Wohngebäude umgestürzt. In Treuen habe ein eingestürzter Schornstein mehrere Autos beschädigt.