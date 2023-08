Halle - Ein schweres Unwetter hat am Freitagabend in Halle zahlreiche Straßen überschwemmt und Bäume umgestürzt. Es habe keine Verletzten gegeben, aber zahlreiche Sachschäden an Autos und Häusern, teilte die Feuerwehr-Leitstelle auf Anfrage mit. Das kurz zuvor gestartete dreitägige „Laternenfest“ musste demnach den Betrieb auf zwei von drei Bühnen einstellen, weil diese beschädigt wurden und nicht mehr bespielbar waren. Auf einer Bühne ging das Programm aber weiter.

Die Bundesstraße 80 als wichtige Querverbindung durch die Stadt wurde den Angaben zufolge im Bereich des Rennbahnrings wegen einer vollgelaufenen Unterführung gesperrt. Nach Abzug des Unwetters hatten die Feuerwehrleute am späten Abend immer noch 150 Einsätze zu bewältigen. Vielfach waren auch Keller vollgelaufen. „Wir sind mit allen Kräften im Einsatz“, hieß es in der Leitstelle.