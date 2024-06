Magdeburg - Kräftige Gewitter mit Unwetter-Potenzial sind am Freitagnachmittag über den Süden und Osten von Sachsen-Anhalt gezogen. Im Landkreis Mansfeld-Südharz rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben unter anderem wegen überfluteter Straßen und Keller sowie wegen Schlammlawinen aus. 18 Feuerwehren seien alarmiert worden, die zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt seien, teilte die Leitstelle in Sangerhausen mit. Auf der Autobahn 38 bei Eisfeld kam es kurzzeitig zu Behinderungen, weil die Fahrbahn unter Wasser stand.

In der Stadt Halle und dem nördlichen Saalekreis verzeichnete die Feuerwehr mehr als 30 Einsätze. Das Rennbahnkreuz in Halle als wichtige Verkehrsachse war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zeitweise komplett gesperrt, weil das Wasser in Kniehöhe auf der Straße stand. Es seien viele Einsätze in kurzer Zeit gewesen. Neben Wasserschäden habe es auch einige Sturmschäden durch abgeknickte Äste gegeben.

Auch die Landkreise Anhalt-Bitterfeld sowie Wittenberg waren von dem Unwetter betroffen. Dort liefen gegen 16 Uhr noch Einsätze. In Dessau-Roßlau sowie dem Burgenlandkreis gab es nach Behördenangaben keine Einsätze.