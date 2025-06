Sturmböen haben am Donnerstag rund 30 Feuerwehreinsätze in Thüringen ausgelöst – vor allem im Norden. Vor schweren Schäden blieb der Freistaat verschont.

Unwetter sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Thüringen

Erfurt - Das Unwetter am Donnerstag hat in Thüringen für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Zwischen 15 und 20 Uhr rückten Einsatzkräfte rund 30 Mal aus, wie die Landeseinsatzzentrale am Morgen mitteilte. Besonders betroffen war demnach der Norden des Bundeslands. Die Einsatzkräfte mussten vor allem umgestürzte Bäume von Straßen und Wegen beseitigen.

Schwerere Zwischenfälle blieben nach bisherigen Erkenntnissen aus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch größere Sachschäden wurden zunächst nicht gemeldet. Die Unwetterlage hatte sich am Donnerstagabend laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder beruhigt. Heute rechnet der DWD zunächst mit keinen weiteren Gewittern.