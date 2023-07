Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstagnachmittag vor schweren Gewittern in Berlin und in einigen Regionen Brandenburgs gewarnt. Heftiger Starkregen und Hagel drohen demnach. Die amtliche Unwetterwarnung, die bis voraussichtlich 15.00 Uhr gilt, betreffe in Brandenburg die Kreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Uckermark, teilte der DWD in Potsdam mit.

Bei den Unwettern könnten Bäume entwurzelt und Dachziegel herabstürzen, Überschwemmungen seien möglich. Bei den Hinweisen des DWD auf mögliche Gefahren hieß es auch, der Aufenthalt im Freien solle vermieden werden.