Für Sachsen spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung aus. Vor allem am Morgen ist demnach in den östlichen Teilen des Landes mit Glätte, Regen und stürmischen Böen zu rechnen.

Dresden - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Sachsen am Morgen vor Glätte. Nach Angaben des DWD kann es vor allem in Ostsachsen und im Erzgebirge durch gefrierenden Regen glatt werden. Im Tagesverlauf wird es trockener, am Abend zieht erneut Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad. Auf dem Fichtelberg sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde möglich.

In der Nacht zum Mittwoch und in den Morgenstunden erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen. Vor allem am Morgen besteht dadurch erneut Glättegefahr. Die Temperaturen gehen auf etwa ein Grad zurück, im Erzgebirge ist örtlich leichter Frost bis minus ein Grad möglich. Tagsüber steigen die Höchstwerte auf 4 bis 8 Grad, im Bergland auf ein bis 3 Grad. Auf dem Fichtelberg kann es weiterhin zu Sturmböen kommen.