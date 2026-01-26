Auf vereisten Straßen, Geh- und Radwegen ist in Berlin und Brandenburg weiter Vorsicht geboten. Die Unwetterwarnung für die Region hat der Deutsche Wetterdienst inzwischen aber aufgehoben.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle Unwetterwarnungen für die Regionen Berlin und Brandenburg aufgehoben. Derzeit lägen keine Warnungen vor Glatteis mehr vor, teilte der Dienst mit. Für die vergangene Nacht und den frühen Morgen hatte der DWD in einer amtlichen Unwetterwarnung auf hohe Glatteisgefahr hingewiesen (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren, hieß es. In Berlin führte die Witterung zu erheblichen Einschränkungen im Nah-, Regional- und Straßenverkehr.