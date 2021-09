Urte Schwerdtner wird neue Oberbürgermeisterin in Goslar

Goslar - Urte Schwerdtner (SPD) wird neue Oberbürgermeisterin der Kreisstadt Goslar im Harz. In der Stichwahl setzte sie sich am Sonntag mit 62,8 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Oliver Junk von der CDU durch, der auf 37,2 Prozent kam. Junk hatte den Posten seit zehn Jahren inne. Im ersten Wahlgang waren insgesamt vier Bewerber angetreten. Schwerdtner, die am Montag 58 Jahre alt wird, stammt gebürtig aus Goslar. Die Richterin ist seit 2015 stellvertretende Direktorin am Amtsgericht Goslar. Seit 2011 sitzt sie für die SPD im Rat der Stadt Goslar, seit 2014 als Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion.