Was wohl als lustiger Freizeitstreich gedacht war, hat einer Gruppe von Jugendlichen nun Ärger mit der Polizei eingebracht: Die Jungen sollen Feuerlöscher entwendet und in Häusern ausgeleert haben.

Gera - Eine Gruppe von Jugendlichen soll am Wochenende in Gera immer wieder Feuerwehrlöscher in Häusern und an Autos entleert habe. Deswegen wird gegen fünf von ihnen jetzt wegen Diebstahls und Missbrauchs von Nothilfemitteln ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Jungen sollen im Stadtteil Lusan die Feuerwehrlöscher erst entwendet und dann entleert haben. Die Höhe des Schadens stehe noch nicht fest. Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben.