Rasta Vechta bleibt in der Basketball-Bundesliga im Aufwind. Ein Erfolg gegen Braunschweig beschert den vierten Sieg in Serie und den vierten Tabellenplatz.

Vechta - Rasta Vechta hat in der Bundesliga das Niedersachsen-Duell gegen die Basketball Löwen Braunschweig für sich entschieden. Durch den 91:88 (41:36)-Heimerfolg hat das Team von Cheftrainer Martin Schiller vier Spiele nacheinander gewonnen – kein anderes BBL-Team weist aktuell einen längeren Erfolgslauf auf. Durch den zehnten Saisonsieg klettert Vechta auf den vierten Platz, Braunschweig fällt einen Platz zurück auf den dritten Rang.

Beide Teams trafen im ersten Viertel keinen Dreier, da die Braunschweiger in Korbnähe hochprozentiger abschlossen, lagen sie mit 19:17 vorn. Angeführt von Jayden Gardner, der 17 Punkte erzielte, drehten die Hausherren im zweiten Durchgang die Partie und gingen mit einer 41:36-Führung in die Kabine.

Vechta setzt sich durch 10:0-Lauf in der Schlussphase ab

Kurze nach der Pause setzte sich Vechta nach einem 10:0-Lauf erstmals zweistellig ab, vor dem Schlussabschnitt führten die Gastgeber mit 65:56. Dort kamen die Gäste Schritt für Schritt zurück und verkürzten auf 70:72, dann trafen die Braunschweiger aber knapp vier Minuten lang nicht aus dem Feld.

Vechtas Tyger Campbell besorgte bei einem 10:0-Lauf wieder eine zweistellige Führung, 103 Sekunden vor Spielende traf der Spielmacher einen wichtigen Dreier. Mit dem letzten Wurf hatte Braunschweig zwar noch die Chance zum Ausgleich, doch TJ Crockett Jr., dem insgesamt 20 Punkte gelangen, vergab seinen Dreier.

Mit 24 Punkten und 10 Assists erzielte Campbell nicht nur ein Double-Double mit zweistelligen Werten in zwei Kategorien, sondern markierte auch zwei persönliche Saisonbestwerte. Bereits in vier Tagen werden die Löwen die Möglichkeit zur Revanche haben: Am Montag kommt es in Braunschweig zum Rückspiel.