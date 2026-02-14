Das Gänseliesel in Göttingen wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Zum Geburtstag darf sich die Brunnenfigur auf viele Küsse freuen.

Göttingen - Der Rat der Stadt Göttingen hat das „Kussverbot“ am Gänseliesel-Brunnen an drei Tagen im Jahr 2026 aufgehoben. Besucher können am 19. April, am 4. Juni und am 27. September den Brunnen betreten und die Gänseliesel-Figur küssen oder Fotos mit ihr machen, teilte die Stadt mit. Die Figur ist eines der Wahrzeichen der Stadt Göttingen.

Traditionell zieht es viele Doktoranden und Doktorandinnen aus Göttingen zum Brunnen in der Innenstadt. Sie bringen Blumen mit und küssen die Statue. Doch dies ist eigentlich verboten. Zum 125-jährigen Jubiläum des Brunnens wird dieses Verbot nun gelockert. Dazu soll an den geplanten Terminen in einem bestimmten Zeitraum „eine möglichst einfache und sichere Begehung ermöglicht werden“, teilte der Rat mit.

Kussverbot vor 100 Jahren

Der Brunnen samt Figur wurde laut der Stadt Göttingen am 8. Juni 1901 aufgestellt und entwickelte sich zum Kultobjekt. Damals war es Brauch, dass alle neuen Studenten die Statue küssen mussten. Ab 1926 war das Betreten des Brunnens und das Küssen der Statue verboten. Die originale Statue wurde nach mehrfachen Beschädigungen bereits 1990 durch eine Kopie ersetzt.