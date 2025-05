An der Tankstelle sind die sinkenden Preise spürbar, im Supermarkt steigen sie weiter überdurchschnittlich. Welche Dienstleistungen die Sachsen-Anhalter zuletzt deutlich stärker belasteten.

Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt weiter auf hohem Niveau

Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent.

Halle - Die Inflation in Sachsen-Anhalt verharrt trotz eines leichten Rückgangs weiter auf einem hohen Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Im März und April hatte die Steigerung bei jeweils 2,9 Prozent gelegen.

Deutlich teurer für die Verbraucherinnen und Verbraucher seien etwa Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen geworden: Hier habe das Plus bei rund 30 Prozent gelegen. Auch Versicherungsleistungen für den Verkehr (plus 17,8 Prozent) und Bestattungsdienstleistungen sowie Friedhofsgebühren (plus 9,5 Prozent) hätten deutlich zugelegt.

Die Preise bei den Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken stiegen ebenfalls überdurchschnittlich um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Sinkende Preise machten die Statistiker im Bereich Energie und Kraftstoffe aus. Für Strom, Gas und andere Brennstoffe zahlten die Verbraucher der Statistik zufolge 4,9 Prozent weniger als noch vor einem Jahr, bei den Kraftstoffen an den Tankstellen waren es sogar 7 Prozent weniger.