Tanken, Reisen oder Essen im Restaurant: Die Verbraucherpreise in Sachsen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In einer Hauptgruppe sind die Kosten aber auch gesunken.

Verbraucherpreise in Sachsen gestiegen

Die Verbraucherpreise in Sachsen sind im Juni erneut gestiegen.

Dresden (dpa/sn) - Die Verbraucherpreise sind in Sachsen im Vergleich zum Vorjahresmonat voraussichtlich um 2,8 Prozent gestiegen. Insbesondere in den Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+7,1 Prozent) sowie andere Waren und Dienstleistungen (+6,7 Prozent) seien die Kosten im Juni angestiegen, teilte das Statistische Landesamt mit. Zudem erhöhten sich innerhalb eines Jahres die Preise für Essen und Getränke in Restaurants und Cafés um 7,4 Prozent. Einen deutlichen Anstieg verzeichnete das Landesamt auch bei Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+9,1 Prozent).

Gesunkene Kosten für Telefone

Gesunken seien die Kosten in nur wenigen Bereichen, dazu zählt die Post und Telekommunikation (-1,0 Prozent). Grund dafür seien die gesunkenen Kosten für den Kauf von Telefonen und anderen Geräten für die Kommunikation um minus 5,2 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat Mai 2024 stiegen die Verbraucherpreise voraussichtlich um 0,1 Prozent. Vor allem Pauschalreisen und Übernachtungen wurden demnach zum Ferienbeginn teurer.