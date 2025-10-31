Mitten in der Nacht rücken zahlreiche Beamte in einer niedersächsischen Stadt aus. Was steckt hinter den Durchsuchungen?

Celle - Die Polizei hat in der Nacht in Celle wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel mehrere Objekte durchsucht. Drei Wohnungen sowie zwei Geschäftsräume wurden dabei von Beamten kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt werde gegen drei Männer im Alter zwischen 36 und 50 Jahren. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Spielautomaten, Handys und Computer sicher.