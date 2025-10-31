Das Wetter am langen Wochenende in Niedersachsen und Bremen wird wechselhaft: Am Samstag gibt es bei milden Temperaturen viel Regen, am Sonntag zeigt sich dann auch mal die Sonne.

Hannover - Milde Temperaturen und ein Mix aus Sonne und Regen: Am langen Wochenende bestimmt ein Zwischenhoch das Wetter in Niedersachsen und Bremen. „Der Freitag wird ein ruhiger Tag, erst gegen Abend kann es im nordwestlichen Niedersachsen etwas Regen geben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Wolken überwiegen, hin und wieder zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Temperaturen liegen an der Küste und im Binnenland bei 12 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es laut DWD kurzzeitig auf, bevor in den Morgenstunden neue Wolken aus Südwesten nach Niedersachsen ziehen, die Regen bringen. Die Tiefstwerte liegen an der Küste und auf den Inseln bei 10 bis 11 Grad, im Landesinnern bei 6 bis 7 Grad.

Am Samstag überquert Regengebiet Niedersachsen

Am Samstag zieht dann am Vormittag aus Westen Regen auf. Das Regengebiet überquert Niedersachsen und Bremen von West nach Ost. Im Osten des Landes ist es anfangs noch trocken, das ändert sich dann aber im Tagesverlauf. Die Temperaturen erreichen an der Küste und auf den Inseln 14 Grad, im Binnenland sogar 16 Grad, wie der Meteorologe weiter mitteilte. Es wird ein milder Tag.

Viele Wolken auch am Sonntag

In der Nacht zum Sonntag zieht der Regen wieder ab. Am Sonntag gibt es laut DWD weiterhin viele Wolken. Zwischendurch lockert es auf, hin und wieder sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen liegen an der Küste und im Binnenland bei 13 Grad. Zum Wochenstart deutet sich ein Hochdruckeinfluss von Süden her an. Dann könnte es laut Meteorologe trockener werden.