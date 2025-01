Ein Haus brennt in Beelitz. Einsatzkräfte finden einen toten Mann. Nun gibt es den Verdacht auf Fremdverschulden.

Verdacht auf Tötungsdelikt bei Hausbrand in Beelitz

Beelitz - Nach dem Brand eines Hauses in Beelitz-Heilstätten mit einem Toten hat die Staatsanwaltschaft Potsdam ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt eingeleitet. Ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam. Das Ergebnis der Obduktion liegt demnach noch nicht vor. Auch zur Identität des Opfers gebe es noch keine weiteren Informationen.

Am Montag hatte es in einem Mehrfamilienhaus im Ort Beelitz-Heilstätten (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gebrannt. Einsatzkräfte fanden in dem Haus den toten Mann. Die Ursache des Feuers ist nicht geklärt.