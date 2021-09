Verdacht auf Wehrsportgruppe: Waffenteile bei Durchsuchung

Wedemark - Nach Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Bildung einer rechtsextremen und bewaffneten Gruppe hat es in Niedersachsen eine weitere Durchsuchung gegeben. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei fand in Wedemark bei Hannover Waffenteile und Munition, wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch mitteilte. Es hatten sich demnach Anhaltspunkte für ein weiteres Waffenversteck eines der neun bereits bekannten Beschuldigten ergeben. Die strafrechtliche Relevanz der am Dienstag gefundenen Teile werde noch geprüft. Festnahmen gab es zunächst keine. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Polizei in einem Großeinsatz mehrere Objekte mutmaßlicher Rechtsextremisten in Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht hatte. Unter den neun Beschuldigten waren demnach sechs Reservisten. Die Beamten fanden Waffen, Waffenteile und Munition.