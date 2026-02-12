Zahlreiche Polizeikräfte sind auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule. Sie suchen eine verdächtige Person. Was bisher bekannt ist.

Salzgitter - Nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person an einer Schule in Salzgitter (Niedersachsen) hat die Polizei einen Minderjährigen gefasst. Der Junge befinde sich nicht mehr an der Schule und sei in Polizeigewahrsam, teilten die Beamten mit. Es handele sich vermutlich um die zuvor beschriebene Person. Zahlreiche Polizeikräfte hatten das Gelände zuvor abgesucht.

Am Vormittag war die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring geräumt worden, nachdem eine verdächtige Person gesichtet worden war. Ob der Verdächtige eine Waffe bei sich hatte, wie Medien berichten, wurde zunächst noch ermittelt. Nach und nach wurden Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude geleitet.

Eine Gefahr bestand nach Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt. Zwischenzeitlich war das Gebiet weiträumig abgesperrt. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern sammelten sich an den Absperrbändern. Am frühen Nachmittag beendete die Polizei ihren Einsatz nun.

Am späten Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass es sich bei dem in Gewahrsam genommenen Minderjährigen um einen 15-jährigen Jungen handele. Er habe als Verursacher des Einsatzes namentlich ermittelt werden können. Er habe in einem Rucksack eine „täuschend echt aussehende“ Schusswaffe mit sich geführt.