Potsdam - Im Potsdamer Landtag haben Verwaltungsmitarbeiter eine verdächtige Postsendung abgefangen und die Polizei alarmiert. Zwar stellte sich ein Granulat, das aus der Sendung rieselte, bei der Prüfung durch Experten des Landeskriminalamts als ungefährlich heraus, wie die Polizei mitteilte. Dennoch wird jetzt wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den unbekannten Absender ermittelt. Denn der Postsendung lag laut Polizei ein Brief mit Beleidigungen und Drohungen bei.