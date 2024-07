In einem Parkhaus in Braunschweig steht ein Koffer - und kein Besitzer ist in Sicht. Die Polizei sperrt den Bereich großflächig ab. Nach einer Überprüfung folgt die Entwarnung.

Braunschweig - Ein herrenloser Koffer in einem Parkhaus hat in Braunschweig zu einem Polizeieinsatz geführt. Die Einsatzkräfte sperrten am Abend mehrere Häuserblocks um das Parkhaus ab. Zu dem Einsatz in der Steinstraße schrieb die Polizei auf der Plattform X: „Durch Polizeibeamte wurde ein herrenloser Koffer in einem Parkhaus festgestellt. Vorsorglich wurde der Nahbereich evakuiert und abgesperrt. Bitte geht nicht in die Nähe des Einsatzortes und folgt Anweisungen der Einsatzkräfte.“

Bei einer Überprüfung des Koffers unter anderem durch einen Sprengstoffspürhund stellte sich heraus, dass der Inhalt ungefährlich war. „Es bestand und besteht keine Gefahr“, versicherte die Polizei.