Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei arbeiten vor dem Juwelier in Hannover.

Hannover - Rund sieben Monate nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Hannover hat sich der verbleibende mutmaßliche Täter gestellt. Die Polizei nahm den Heranwachsenden am Mittwochvormittag am Flughafen Hannover fest, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover sagte. Zunächst berichtete der NDR.

Ein möglicher Komplize, ebenfalls ein Heranwachsender, war schon im September 2023 gefasst worden. Gegen ihn läuft am Landgericht Hannover ein Verfahren wegen gemeinschaftlich versuchten Mords, schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, während des Prozesses sei zur Sprache gekommen, dass der mögliche Mittäter sich stellen könne.

Während des Überfalls im Juli 2023 wurde ein 39 Jahre alter Angestellter angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Vitrinen wurden eingeschlagen und geplündert.