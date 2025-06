Erfurt - Wegen des Verdachts auf Sexualdelikte hat die Polizei am Morgen einen Lehrer an einer Schule in Erfurt festgenommen. Ein Haftrichter setzte am Nachmittag den Haftbefehl gegen den 63-Jährigen in Vollzug, wie die Polizei mitteilte. Er befinde sich in einer Justizvollzuganstalt.

Zudem gab es Durchsuchungen bei einem weiteren tatverdächtigen Lehrer. Kriminalpolizei Erfurt und Gotha ermitteln den Angaben nach in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.