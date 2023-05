Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi möchte mit einem Volksantrag erreichen, dass der 8. März auch in Sachsen zu einem gesetzlichen Feiertag wird. Dazu würden noch bis Ende August Unterschriften gesammelt, teilte Verdi am Montag mit.

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Frauentag am 8. März bereits ein Feiertag. Auch in Sachsen sieht Verdi dafür gute Argumente. Mit dem Frauentag als Feiertag für alle solle darauf aufmerksam gemacht werden, dass Bezahlung aber auch Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern noch immer ungleich verteilt seien.

Für einen Erfolg des Volksantrags müssten 40 000 Unterschriften zusammenkommen. Dann könnte der Antrag im sächsischen Landtag eingereicht werden. Kommen die nötigen Unterschriften zusammen, müssen sie laut Verdi von den Einwohnermeldeämtern bestätigt werden. Danach könne der Volksantrag an den Landtagspräsidenten übergeben werden.