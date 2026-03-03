Für rund 53.000 Beschäftigte im Berliner und Brandenburger Großhandel stehen Tarifverhandlungen an. Verdi dringt auf einen Beginn im April und hat nun die eigenen Forderungen präsentiert.

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Tarifforderungen für mehr als 50.000 Beschäftigte im Berliner und Brandenburger Großhandel beschlossen. Demnach sollen Löhne und Gehälter um monatlich 220 Euro steigen bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Bei den Ausbildungsvergütungen fordert Verdi eine Erhöhung um 200 Euro.

„Die Beschäftigten leiden weiterhin unter den stark gestiegenen Preisen“, teilte Verhandlungsführerin Franziska Foullong mit. „Es ist dringend nötig, dass die Beschäftigten im Großhandel eine Lohnerhöhung erhalten.“

Wann die Verhandlungen mit den Arbeitgebern beginnen, ist noch offen. Die Friedenspflicht, in der keine Warnstreiks möglich sind, läuft laut Verdi noch bis Ende April. Die Gewerkschaft will eigenen Angaben zufolge bereits im April mit den Gesprächen beginnen. In Berlin sind demnach rund 33.000 Menschen im Großhandel beschäftigt, in Brandenburg 20.000.