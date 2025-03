Dingelstedt - Beim Brand des Vereinsheims in Dingelstedt am Huy ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Das Feuer wurde am Samstagabend gemeldet, es sei im Küchenbereich im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei in Halberstadt mit.

Insgesamt waren 66 Kameraden der Feuerwehren mit 17 Einsatzfahrzeugen zum Löschen angerückt. Der Einsatz dauerte bis zum Sonntagmorgen. Das Gebäude wurde erheblich beschädigt, es besteht erhöhte Einsturzgefahr. Neben dem Gebäude wurde laut Polizei auch Equipment verschiedener Vereine zerstört. Die Brandursache werde ermittelt.