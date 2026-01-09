weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  Sturmtief „Elli": Vereinzelte Störungen bei Bahnverkehr im Südosten

Sturmtief „Elli“ Vereinzelte Störungen bei Bahnverkehr im Südosten

Verspätungen, Zugausfälle und Ersatzbusse: Auch im Südosten hat der Wintereinbruch Auswirkungen auf den Schienen.

Von dpa 09.01.2026, 13:04
Sturmtief „Elli“ sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.
Sturmtief „Elli“ sorgt für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Jan Woitas/dpa

Dresden - Der Wintereinbruch sorgt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt für vereinzelte Störungen im Bahnverkehr. Die Einstellung des Fernverkehrs im Großraum Hannover habe auch Auswirkungen auf den Zugverkehr im Südosten, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Für gestrandete Reisende steht demnach im Magdeburger Hauptbahnhof ein Aufenthaltszug bereit.

Auf einigen Strecken im Regionalverkehr kommt es zu Ausfällen und teils großen Verspätungen. In Thüringen sind laut Verkehrsmeldung die Linien RE 55 und 56 zwischen Erfurt und Nordhausen betroffen. In Sachsen-Anhalt kommt es zu Einschränkungen beim RB 40, der von Genthin (Landkreis Jerichower Land) über Burg und Magdeburg nach Niedersachsen fährt. Die Züge fallen zwischen Helmstedt und Braunschweig aus, Ersatzverkehr bringt Fahrgäste von Marienborn (Landkreis Börde) nach Braunschweig.