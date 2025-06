Mit Künstlicher Intelligenz werden Politikern Worte in den Mund gelegt, die sie nicht gesagt haben. Der Verfassungsschutz registriert vermehrt solche Kampagnen. Sie kommen vor allem aus einem Land.

Magdeburg - Der Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr erneut Versuche aus dem Ausland festgestellt, unter anderem mit Cyberattacken Einfluss auf die Meinungsbildung in Sachsen-Anhalt zu nehmen. Solche Desinformationskampagnen kämen vor allem von in Russland operierenden Akteuren, heißt es im aktuellen Verfassungsschutzbericht, der am Nachmittag von Innenministerium und Verfassungsschutz vorgestellt werden soll. Diese Akteure setzten zunehmend mit Künstlicher Intelligenz manipulierte Medien ein.

Bei solchen gezielten Desinformationskampagnen würden teilweise politische Entscheidungsträger oder andere Personen des öffentlichen Lebens täuschend echt imitiert. Ihnen würden nicht zutreffende Äußerungen oder Handlungen zugeschrieben, die sie in den Augen der Wählerinnen und Wähler in Misskredit bringen sollen.