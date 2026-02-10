Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat seit Samstag auch in Brandenburg einen Landesverband. Wie stuft der Verfassungsschutz den Parteinachwuchs nach der Gründung ein?

Der Verfassungsschutz stuft die AfD Brandenburg und ihre gerade neu gegründete Jugendorganisation im Land als rechtsextremistisch ein (Archivbild).

Potsdam - Der Brandenburger Verfassungsschutz sieht die Einstufung der AfD-Jugend als rechtsextremistisch nach der offiziellen Gründung des Landesverbands als bestätigt an. „Im Unterschied zu ihrer Vorgängerorganisation ist die Generation Deutschland (GD) Brandenburg fester Bestandteil der AfD Brandenburg“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Uwe Meier. Die Einstufung der Landespartei als gesichert rechtsextremistisch wirke sich somit zwangsläufig auf die GD Brandenburg aus.

Für den Verfassungsschutz Brandenburg hätten sich bei der Gründungsveranstaltung in der personellen Zusammensetzung des Vorstandes und in Redebeiträgen des Vorstands keinerlei Anhaltspunkte ergeben, die Generation Deutschland Brandenburg anders einzuschätzen.

Landesvorsitzender in Geheimdienstvermerk

Der Landesverband der AfD-Jugendorganisation gründete sich am Samstag in Königs Wusterhausen. Als Landesvorsitzender wurde der Landtagsabgeordnete Fabian Jank gewählt. Im Vermerk des Verfassungsschutzes Brandenburg zur Einstufung der AfD als rechtsextrem wird Jank als Aktivist der Identitären Bewegung bezeichnet. Der Geheimdienst schätzt diese ebenfalls als rechtsextremistisch ein.

Der zweite Vize-Landesvorsitzende Christopher Tamm sagte bei der Gründungsversammlung am Samstag: „Wem Deutschland gehört, das werden wir zeigen.“ Die Brandenburger Jugend brauche Kampfgeist.