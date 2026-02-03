Ein Autofahrer rast davon, landet mit seinem Wagen in einem Vorgarten und verschwindet zu Fuß. Auch ein Polizeiwagen bleibt nicht unversehrt. Was bislang bekannt ist.

Ein Autofahrer floh in Bremen vor der Polizei und landete mit seinem Wagen in einem Vorgarten. Ein folgender Polizeiwagen fuhr gegen einen Zaun. (Symbolbild)

Bremen - Bei einer Verfolgungsfahrt in Bremen sind ein Polizeiauto und ein weiteres Auto gegen einen Zaun und eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, floh ein Mann am Montagvormittag vor einer Verkehrskontrolle. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in einem Vorgarten gegen einen Zaun und eine Hauswand.

Der Polizeiwagen, der den Mann verfolgte, konnte aufgrund der glatten Straße nicht rechtzeitig anhalten und stieß ebenfalls gegen einen Zaun und eine Hauswand. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer des anderen Wagens floh zu Fuß, er wird weiterhin gesucht. Der Halter des Fahrzeuges wurde inzwischen ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der Mann vor der Polizei floh, war zunächst unklar. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro.