Osnabrück - Bei einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Auto sind am Donnerstag in Osnabrück ein 43 Jahre alter Autofahrer und seine beiden Kinder im Alter von ein und zwei Jahren verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Das Auto war am Morgen als gestohlen gemeldet worden. Zuerst verfolgte ein Zeuge den Wagen mit den drei Insassen, bis Polizeibeamte hinter dem Auto herfuhren. Der 43-Jährige habe nicht auf Anhaltezeichen der Polizisten reagiert, hieß es. Er fuhr mit hohem Tempo über die Autobahnen 33 und 30 und wechselte dann auf die A1 in Richtung Bremen.

An der Abfahrt Osnabrück-Hafen verunglückte der Fahrer den Angaben zufolge, als er mit erhöhter Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen und eine Leitplanke fuhr und anschließend gegen einen Baum prallte. Mit einem Atemalkoholtest wurden 0,8 Promille Alkohol bei dem 43-Jährigen festgestellt. Er besaß auch keinen Führerschein. Gegen ihn wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Abfahrt zeitweise gesperrt.