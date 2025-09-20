Polizisten wollen ein Auto in Görlitz kontrollieren, doch der Fahrer hält nicht an. Die Verfolgung endet in einem Schuppen. Danach stellt sich heraus: Der Mann hat einiges auf dem Kerbholz.

Görlitz - Polizisten haben sich in Görlitz eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer eines gestohlenen Autos geliefert. Die Fahrt endete in der Nacht in einem Unfall, wobei der 58-Jährige mit dem Auto gegen einen Schuppen prallte, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Gegen den 58-Jährigen lag demnach ein offener Haftbefehl vor, er wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt. Das Auto war den Angaben zufolge in Hessen gestohlen worden.

Polizisten wollten das Auto stoppen, weil es beim Abbiegen nicht geblinkt hatte, wie es hieß. Der Fahrer reagierte aber nicht, sondern beschleunigte laut Polizei. Nach dem Unfall setzte der 58-Jährige den Angaben zufolge noch einmal mit dem Auto zurück und fuhr dabei gegen das Polizeiauto.

Eine Blutentnahme ergab laut Polizei, dass der Mann unter Einfluss von Amphetaminen stand. Außerdem habe er keinen Führerschein. Den Schaden schätzen die Beamten auf 50.000 Euro und zusätzliche 3.500 Euro am Streifenwagen.