Ein aufmerksamer Zeuge entdeckt abgelegte Kleidung am Ufer und Fußspuren ins Watt. Vom Besitzer fehlt jedoch jede Spur. Eine großangelegte Suche beginnt - mit einem überraschenden Ende.

Wilhelmshaven - Vergessene Kleidung an einer Treppe ins Watt hat eine große Suchaktion in Wilhelmshaven ausgelöst. Zeugen hatten die Kleidungsstücke und eine Brille bemerkt und keinen Besitzer ausmachen können, wie die Polizei mitteilte. Außerdem führten Fußspuren ins Watt. Schnell wurden die Wasserrettung und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Jedoch konnte weder im Wasser noch an Land eine hilflose Person gefunden werden.

Ein Mitglied eines angrenzenden Kleingartenvereins erkannte am Sonntagmorgen schließlich die Sachen: Sie gehörten einem Bekannten, der wohlauf in seinem Kleingarten saß und seine Kleidung laut Polizei an der Treppe einfach vergessen hatte.