Ein 38-Jähriger gibt sich in den sozialen Medien als 18-Jähriger aus und knüpft Kontakt zu einer Minderjährigen. Nun steht er unter dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs.

Der Dresdner wurde in der Sächsischen Schweiz festgenommen. (Archivbild)

Dresden - Ein 38-Jähriger soll sich bei TikTok als 18-Jähriger ausgegeben und dann über Wochen mit einer 13-Jährigen aus der Umgebung von Dresden intim gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Dresden erhob Anklage gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in 24 Fällen zwischen Ende März und Ende Juni. Der ledige Dresdner wurde am 28. Juni nach einem Zeugenhinweis festgenommen, als er mit dem Mädchen in der Sächsischen Schweiz im Urlaub war.

Die Teenagerin aus der Nähe der sächsischen Landeshauptstadt war überzeugt von einem Liebesverhältnis und nahm ihm auch das vorgegaukelte Alter ab, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann, der als Beikoch in einem Pflegeheim arbeitete, ist vorbestraft und seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Vorwürfe. Das Landgericht Dresden entscheidet über die Zulassung der Anklage und einen Prozesstermin.