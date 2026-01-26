Keine Tram fährt mehr in Berlin, es gibt außerdem Einschränkungen im Regionalverkehr und Dutzende Unfälle mit Blechschaden. Eis und Schnee haben in Berlin ein Verkehrschaos verursacht.

Berlin - Spiegelglatte Gehwege, vereiste Oberleitungen, Sperrungen auf Straße und Schiene. Zwar ist die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts für Berlin und Brandenburg inzwischen aufgehoben, doch aufgrund gefrierender Nässe ist es in Berlin zum Wochenstart zu einem Verkehrschaos gekommen. Der Straßenbahnverkehr in der Hauptstadt ist seit dem Morgen vollständig eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten.

Dutzende Trams stecken fest

Dutzende Trams haben es demnach aber nicht mehr ins Depot geschafft und stecken im Streckennetz fest. Fahrerinnen und Fahrer harren seit Stunden in den Fahrzeugen aus, um sie zu bewachen und darauf zu warten, dass es weitergeht.

Auch im U-Bahnverkehr kommt es zu Einschränkungen. Die U2 ist der BVG zufolge derzeit zwischen Alexanderplatz und Pankow unterbrochen, die U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke. Busse wiederum fahren weitgehend ohne Beeinträchtigungen, Verzögerungen aufgrund der Glätte seien aber möglich. Die Bahn wiederum teilte mit, dass die Ringbahn derzeit nur im 10-Minuten-Takt verkehre.

Eis und Glätte sorgen auch im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg für Beeinträchtigungen. Die Bahn meldete witterungsbedingte Ausfälle und Verspätungen auf den Linien RE3, RE4, RE5, RE6, RE7, RB20, RB22 und RB23. Auch der Flughafenexpress zwischen Hauptbahnhof und BER ist von Ausfällen betroffen.

Vorsicht auch auf Straßen

Auf den Straßen ist ebenfalls Vorsicht geboten. Laut Polizei ereigneten sich am frühen Morgen bis 8.00 Uhr auf Berliner Straßen fast 40 Verkehrsunfälle, davon zwei auf den Autobahnen. Schwerer verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand. Es blieb bislang vor allem bei Blechschäden.

Laut Verkehrsinformationszentrale ist derzeit auf der südlichen A100 der Tunnel Grenzallee in Fahrtrichtung Dreieck Neukölln aufgrund von Eisglätte gesperrt. Dort kommt es demnach zu Staus und Verzögerungen von mehr als einer Stunde. Auch auf der A114 Richtung Dreieck Pankow hat es gekracht. Die Autobahn ist dort laut VIZ zwischen Schönerlinder Straße und Dreieck Pankow gesperrt.

Am Hauptstadtflughafen BER finden Starts und Landungen einem Sprecher zufolge normal statt, werden derzeit aber nur über eine der beiden Start- und Landebahnen abgewickelt. Die zweite Bahn werde gegen Vereisung behandelt. Es gab vereinzelte witterungsbedingte Flugstreichungen und Verspätungen.

Polizei und BSR warnen

Die Polizei und die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnten am Morgen vor extremer Glätte. Zwar streue der Winterdienst der BSR auf wichtigen Strecken inklusive der Radstreifen, teilte das Unternehmen mit. Aufgrund starken Regens sei das Feuchtsalz aber teilweise von den Fahrbahnen gespült worden. In Nebenstraßen sowie auf vielen Rad- und Gehwegen werde zudem kein Auftaumittel eingesetzt. Hier sei es deswegen extrem glatt. Insbesondere Fußgänger und Radfahrer sollten also äußerst vorsichtig sein.

„Bitte passen Sie Ihr Verhalten den Straßenverhältnissen an“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Autofahrer sollten die Abstände vergrößern und behutsam lenken. Überflüssige Wege und Radfahren würden am besten vermieden. Größere oder auffällig viele Unfälle in der Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.

Einer amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge war die Glatteisgefahr in der Nacht hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren, hieß es. Inzwischen hat der DWD die Unwetterwarnungen für Berlin und Brandenburg aber aufgehoben. Glatt ist es aber weiterhin vielerorts.