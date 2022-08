Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Zehlendorf ist ein Mensch getötet worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen in der Matterhornstraße, wie die Polizei mitteilte. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben, sollten aber später folgen.