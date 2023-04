Verkehrsunfall: Zwei Personen in Auto eingeklemmt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Lähden - Bei einem Verkehrsunfall bei Lähden im Emsland sind am Dienstagabend ein 28-jähriger Mann schwer und eine 23-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der 28-jährige Fahrer kam auf der Kreisstraße K267 nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er und seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden demnach durch den Aufprall im Auto eingeklemmt. Sie mussten laut den Angaben durch die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, aus dem Fahrzeug befreit werden. Laut den ersten Erkenntnissen seien beide Insassen nicht angeschnallt gewesen, hieß es. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.