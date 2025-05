Drei Lkw und ein Transporter sind kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen zusammengestoßen. Was genau passiert ist, war zunächst unklar.

Meerane - Bei einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen hat es auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) mehrere Verletzte gegeben. Ereignet habe sich der Zusammenstoß am Nachmittag auf der Fahrbahn in Richtung Erfurt nach ersten Erkenntnissen zwischen drei Lkw und einem Transporter, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Unfallaufnahme sei noch in vollem Gange, daher könne man noch keine Details zum Hergang nennen. Die Sperrung der betroffenen Richtungsfahrbahn wird den Angaben zufolge mehrere Stunden andauern. Zunächst berichtete die „Freie Presse“.