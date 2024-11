Berlin - Mehrere Menschen sind bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn in Berlin-Marzahn verletzt worden. Neun Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei davon kamen in ein Krankenhaus. Insgesamt wurden 13 Menschen von Notärzten untersucht. Der Unfall geschah am Mittag in der Allee der Kosmonauten.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. 28 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber gerufen. Während der Rettungsarbeiten kam es zu Verkehrseinschränkungen.